В Камешковском районе поселковых чиновников наказали за волокиту

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокуратурой Камешковского района проведена проверка в отношении администрации Пенкинского сельского поселения в части рассмотрения обращений граждан.

В ходе проверки установлено, что 27 июня текущего года к местным властям обратился местный житель по поводу рекультивации участка земли, а также нарушения правил чистоты и благоустройства.

Вопреки закону, дающему на ответ гражданину 30 суток, ответ селянин получил лишь через два месяца. По результатам проверки прокуратура внесла главе администрации поселения представления, которое было рассмотрено. Виновного сотрудника наказали в дисциплинарном порядке, а самого главу администрации оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.