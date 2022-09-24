Муромские прокуроры нашли сайты по продаже «модернизированных» счетчиков

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в общей сложности было обнаружено четыре сайта, которые предлагали любому желающему купить и установить якобы модернизированные приборы учета газа и электричества. Особенностью этих приборов была возможность управлять процессом потребления, и при необходимости переключать счетчики на пониженный режим учета.

В итоге в августе прокуратура обратилась с исками в суд, потребовав признать эти интернет-сайты запрещенными. Суд удовлетворил требования прокуратуры и признал их информацией, запрещенной к распространению на территории России.

В настоящее время Роскомнадзор заблокировал доступ к данным порталам.