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Общество24 сентября 2022 11:31

Муромские прокуроры нашли сайты по продаже «модернизированных» счетчиков

Надзорное ведомство обнаружило их в ходе мониторинга интернет-сети
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в общей сложности было обнаружено четыре сайта, которые предлагали любому желающему купить и установить якобы модернизированные приборы учета газа и электричества. Особенностью этих приборов была возможность управлять процессом потребления, и при необходимости переключать счетчики на пониженный режим учета.

В итоге в августе прокуратура обратилась с исками в суд, потребовав признать эти интернет-сайты запрещенными. Суд удовлетворил требования прокуратуры и признал их информацией, запрещенной к распространению на территории России.

В настоящее время Роскомнадзор заблокировал доступ к данным порталам.