Александр Авдеев посетит пункт сбора резервистов в Коврове

Александр Авдеев. Фото: администрация Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, в ближайший понедельник, 26 сентября, он планирует повторно посетить пункт сбора резервистов и учебный центр, расположенный в Коврове. Первый визит главы региона состоялся туда в минувший четверг.

- Проверил возможность размещения, бытовые, медицинские и санитарные условия. В понедельник планирую посетить первых прибывших на пункт. Посмотрю, как всё организовано, - сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале и добавил, что не все может быть озвучено в связи с военной тайной.

Также губернатор выразил благодарность землякам, мужественно откликнувшимся на призыв о мобилизации в трудное для страны время, а также сказал спасибо их семьям за поддержку и понимание.