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Здоровье24 сентября 2022 7:26

Во Владимирской области подтверждено 545 новых случаев коронавируса

Такие сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 24 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в регионе за минувшие сутки подтверждено 545 новых заражений коронавирусом.

На первом месте в суточной сводке Владимир с 179 новыми случаями, на втором Гусь-Хрустальный район, где заболело еще 53 человека, на третьем месте Ковровский район с 52 новыми случаями.

В Муромском районе подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом, в Киржачском районе 30, в Кольчугинском районе 26, в Суздальском районе 25, в Камешковском районе 24, в Александровском районе 23, в Радужном 19, в Петушинском районе 18, в Вязниковском районе 14, в Меленковском районе 12, в Юрьев-Польском районе девять, в Селивановском районе семь, в Судогодском районе три, в Собинском и Гороховецком районах по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 167255 случаев заражения коронавирусом.