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Общество24 сентября 2022 7:03

Во Владимире установлен бюст генералу армии Василию Маргелову

Торжественная церемония открытия состоялась 23 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Бюст легендарного генерала, создателя воздушно-десантных войск, Героя Советского Союза Василия Маргелова установлен рядом с памятным знаком в честь воинов-интернационалистов «Скорбящие ангелы».

Инициатива установки монумента принадлежит Владимирскому областному отделению Союза десантников. Его передали в дар Владимиру в рамках федерального проекта «Аллея Российской Славы».

После торжественной церемонии с бюста был снят парашютный шелк, после чего участники мероприятия возложили цветы к монументу в честь легендарного генерала.

Василий Филиппович Маргелов родился 27 декабря 1908 года в Екатеринославле и пришел на службу в армию в 1928 году. Он участвовал в войне с Финляндией в 1939-1940 годах, в Великой Отечественной войне, освобождал Западную Белоруссию и Западную Украину.

После войны Василий Маргелов создал и возглавил ВДВ, и по сей день остается десантником №1.