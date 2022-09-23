В Вязниках мужчину приговорили к колонии за смертельный удар ножом

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 23 сентября Вязниковский городской суд вынес обвинительный приговор гражданину Узбекистана, который обвинялся в убийстве и покушении на убийство.

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые вынесли вердикт о виновности подсудимого, но добавили, что он требует снисхождения.

Суд установил, что в начале октября 2020 года мужчина возле одного из домов Вязников имел конфликт с двумя гражданами, которые его избили. В ответ подсудимый достал нож и нанес одному удар ножом в грудь, а другому в шею, причинив обоим тяжкий вред здоровью.

Второй мужчина в результате скончался, а первого врачам удалось спасти.

При этом в ходе судебного процесса уголовное дело было переквалифицировано с убийства на причинение тяжкого вреда здоровью в обоих случаях, так как подсудимый не хотел убивать оппонентов.

С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил виновного к 10 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.