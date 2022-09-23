Владимирцы могут позвонить на горячую линию по частичной мобилизации

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Администрация Владимирской области сообщила, о том, что в связи с большим спектром поступающих вопросов от населения по теме частичной мобилизации в регионе задействована горячая линия по номеру 122.

Горячая линия действует по всей стране. Специалистами анализируются и систематизируются поступающие на нее наиболее актуальные вопросы. Созданная система будет дополняться и совершенствоваться по мере поступления сообщений от населения.

"В связи с объективно повышенной нагрузкой на каналы связи время ожидания ответа оператора может увеличиваться. Просим с пониманием отнестись к ситуации. Сотрудники колл-центра принимают все необходимые меры для улучшения работы. Часто задаваемые вопросы на тему частичной мобилизации собирает Правительство России и совместно с Минобороны готовит ответы – их можно будет также получить на сайте объясняем.рф", уточнили в областной администрации.