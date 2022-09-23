В Александрове водителя «Соболя» осудили за ДТП с тремя погибшими

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, суд установил, что 16 января текущего года водитель микроавтобуса «Соболь», ехавший по трассе «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики», на 126 километре выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Крайслер», в котором ехали супруги из Москвы и трое их детей.

К сожалению, в результате ДТП мужчина, сидевший за рулем «Крайслера», а также двое детей погибли. Еще одному ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель «Соболя» вину признал частично. В результате, с учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил его к 3 годам колонии-поселения с дальнейшим лишением права управления транспортом на 2 года 6 месяцев.

Также с мужчины взыскана компенсация материального и морального вреда в пользу родных погибшего водителя в сумме 6,3 миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.