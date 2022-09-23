В Киржаче мужчина задолжал дочке алименты на 695 тысяч рублей

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, 38-летний житель Киржачского района по суду обязан выплачивать своей несовершеннолетней дочке четверть своих доходов, однако от уплаты алиментов всячески уклонялся.

В результате сумма долга выросла до 695 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали иномарки «SААВ» и «Nissan Patrol», принадлежащие горе-папаше, но эта мера на него не подействовала.

Тогда приставы наложили запрет на регистрационные действия на его мотоцикл «Honda NV 750» и предупредили, что арестуют «двухколесного коня». После этого должник полностью выплатил всю сумму долга, включая 7 процентов исполнительского сбора, как штраф в счет неуплаты алиментов.