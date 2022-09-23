Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2022 12:01

Во Владимире подорожают на 10 рублей школьные завтраки и обеды

Это произойдет впервые за четыре года
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в горадминистрации Владимира, с 1 октября стоимость школьных завтраков и обедов в образовательных учреждениях столицы региона будет повышена. Так, цена завтрака вместо 40 рублей установят в 50 рублей, обеды подорожают с 50 до 60 рублей.

Соответствующее постановление было подписано на минувшей неделе.

Сами городские власти объясняют повышение тем, что стоимость питания школьников не росла с 2019 года, в то время как закупочная стоимость продуктов и ингредиентов лишь возрастала.

Впрочем, детей с 1 по 4 класс это новшество не касается — их по-прежнему продолжат кормить бесплатно.