Во Владимире подорожают на 10 рублей школьные завтраки и обеды

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщили в горадминистрации Владимира, с 1 октября стоимость школьных завтраков и обедов в образовательных учреждениях столицы региона будет повышена. Так, цена завтрака вместо 40 рублей установят в 50 рублей, обеды подорожают с 50 до 60 рублей.

Соответствующее постановление было подписано на минувшей неделе.

Сами городские власти объясняют повышение тем, что стоимость питания школьников не росла с 2019 года, в то время как закупочная стоимость продуктов и ингредиентов лишь возрастала.

Впрочем, детей с 1 по 4 класс это новшество не касается — их по-прежнему продолжат кормить бесплатно.