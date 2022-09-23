Во Владимирской области отменили отпуска чиновникам

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Во Владимирской области из-за проведения мероприятий по частичной мобилизации были отменены ряд отпусков у сотрудников администрации Владимирской области. Эту информацию нам подтвердили в "белом доме".

"Отпуска для государственных и муниципальных служащих отменены до особого распоряжения. Речь идет только о руководящем составе. Это необходимо для обеспечения организации объявленной частичной мобилизации", сообщила Ольга Елунина, пресс-секретарь губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

Напомним, что 22 сентября во Владимирской области создана областная призывная комиссия по мобилизации. Её возглавил Губернатор Александр Авдеев. Создание отдельной призывной комиссии в регионе связано с тем, что в 9.00 21 сентября Президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам объявил в стране частичную мобилизацию. Мобилизационные мероприятия стартовали в тот же день. В ходе кампании со всей страны планируется призвать около 300 тысяч человек.