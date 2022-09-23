Во Владимире откроется выставка к юбилею Николая Андрианова

фото с сайта департамента культуры

Выставка "Исключительный талант" приурочена к 70-летию со дня рождения выдающегося гимнаста Николая Андрианова, который родился, жил и работал во Владимире.

Встреча с талантливым тренером Николаем Толкачевым была судьбоносной. Тандем Толкачев-Андрианов, фактически, сотворил «новую гимнастику», в которой «и сложность, и виртуозность, и вдохновение, и мысль». Начиная с чемпионата Европы в Мадриде в 1971 году, золотые медали неизменно были в списке спортивных побед Андрианова. А первое олимпийское золото было завоевано им в вольных упражнениях в 1972 году в Мюнхене. За всю свою спортивную карьеру Николай Андрианов неоднократно становился чемпионом СССР, Европы и мира, завоевал 15 олимпийских медалей, в том числе 7 золотых.

На выставке представлены копии самых первых статей в областной газете «Призыв». Кроме того, 10 октября 2002 года газета к 50-летнему юбилею земляка издаст специальный выпуск, который полностью посвятит Андрианову. На выставке будет представлен оригинал газеты. Также на ней представлены уникальные документы, которые были переданы в областную научную библиотеку частным лицом. Это фотографии и афиша с автографом Андрианова, которые станут центральными экспонатами выставки.

Выставка будет работать с 26 сентября по 30 октября.