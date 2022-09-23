В усадьбе князей Голицыных в Юрьев-Польском районе пройдёт акция по благоустройству

фото с официального туристического портала Владимирской области

26 сентября, в преддверии празднования 210-й годовщины Бородинского сражения, на территории усадьбы князей Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района состоится волонтёрская акция по благоустройству территории вокруг дома (XVIII-XIX вв) и парка (XVII-XIX вв). Планируется расчистить от мусора и сухостоя территорию площадью около 5 га.

В акции примут участие сотрудники Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области, администрации Юрьев-Польского района, Симского сельского дома культуры, а также члены регионального добровольческого центра «Волонтёры культуры».

Приятным бонусом для добровольцев станет экскурсия с рассказом о династии Голицыных, воинской доблести участников Отечественной войны 1812 года и биографии Багратиона.