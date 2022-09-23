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Общество23 сентября 2022 11:17

В Муроме инвалид первой группы не смог вовремя получить лекарства

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Мурома провело проверку, в ходе которого установила, что инвалид первой группы, страдающий хронической болезнью почек, не был обеспечен льготными лекарствами.

В связи с болезнью врачи назначили мужчине сразу несколько лекарств, а в марте 2022 года лечащий врач выписал соответствующие рецепты на жизненно важные препараты. Однако когда пациент обратился в аптеку, оказалось, что лекарств в наличии нет.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Муромский городской суд, потребовав обязать облздрав бесперебойно обеспечивать и закупать для мужчины требующиеся препараты.

Суд требования прокурора удовлетворил, исполнение решения суда было взято на контроль.