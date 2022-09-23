Владимирский педагог может попасть в финал телешоу «Классная тема!»

Скрин с видео

23 сентября стартовало всероссийское голосование за участников телешоу «Классная тема!». Оно определит семерых финалистов — педагогов, которые представят свои предметы в эфире телеканала «Россия 1». Все желающие смогут выбрать лучшего учителя быстро и легко — с помощью специального чат-бота в социальной сети «ВКонтакте». Он доступен по ссылке.

От нашего региона в конкурсе участвует учитель физики из Владимира Александр Журавлёв. Преподавание своего предмета он не мыслит без необычных экспериментов, что и продемонстрировал в видеоуроке. Для объяснения теории строения веществ он выбрал кухню, а в качестве учебных материалов использовал сахарный песок, фасоль, кофе с молоком и хлеб с маслом.

Всероссийское голосование за выход участников в финал будет проходить до 1 октября. Прошедшие народный отбор педагоги в эфире финального шоу проведут самый увлекательный урок в своей карьере. Их «учениками» станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии: известные учёные, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.