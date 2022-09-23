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Происшествия23 сентября 2022 10:44

В Вязниковском районе от пожара пострадали два частных жилых дома

Происшествие случилось в поселке Никологоры рано утром 23 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.51 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о возгорании, случившемся в поселке Никологоры на улице 1-я Пролетарская, 1.

На место ЧП были направлены 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах. К моменту их прибытия обнаружилось, что огнем охвачены два жилых дома. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 144 квадратных метра. К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.