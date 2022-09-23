В Суздале открылась выставка художника-пейзажиста Михаила Герасимова

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23 сентября в выставочном зале Архиерейских палат Суздальского кремля открылась персональная выставка владимирского художника-пейзажиста Михаила Герасимова.

На выставке представлено более 60 работ, созданных художником за последние пять лет. Живопись Михаила Герасимова основана на ярком эмоциональном постижении мира, её можно охарактеризовать как «новый импрессионизм».

Особая серия работ – дачные композиции, написанные летом 2020 года. Полные цвета и света, они воспринимаются как ностальгические воспоминания об усадебной жизни, воспетой русскими художниками в начале XX века.

Как и у старых владимирских мастеров, важную роль в образном строе картин молодого художника играет цвет и живописная материя. Ложась на холст неравномерно, нижние слои краски в произведениях лессируются, выскребаются, глушатся сухой кистью, поэтому красочные слои светятся друг сквозь друга. Это фактурное богатство, живописная сложность помогает выражать мысль художника.

Выставка будет работать по 13 ноября.