Во Владимирской области обнаружены 33 нелегальные свалки на сельхозземлях

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, во Владимире состоялось межведомственное совещание по вопросу выполнения местными органами власти, включая муниципалитеты, норм и правил в сфере соблюдения чистоты и порядка.

В ходе совещания, на котором присутствовали представители областного департамента природопользования, региональных Россельхознадзора и Инспекции госжилнадзора, начальник отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора Андрей Забелин рассказал, что на территории Владимирской области каждый год обнаруживается большое количество неиспользуемых сельхозземель, включая земли, захламленные разнообразным мусором. Так, только за 8 месяцев текущего года сотрудники ведомства в 10 районах региона обнаружили 33 стихийные свалки твердых коммунальных отходов. Их общая площадь составила 2,34 гектара.

В связи с этим властям городов и районом представители надзорного ведомства в области сельского хозяйства напомнили о возможных штрафах, если те не будут принимать мер по уборке. Работа по выявлению новых свалок будет продолжена.