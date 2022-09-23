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Общество23 сентября 2022 8:52

Депутат ЗС Владимирской области Роман Кавинов заявил, что готов мобилизоваться

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото ЗС Владимирской области.

Фото ЗС Владимирской области.

Заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов опубликовал у себя в телеграм-канале "Кавинов. Точно" сообщение о том, что он готов принять участие в мобилизационных мероприятиях, проводимых сейчас по стране.

"Как младший офицер запаса, не достигший 50-летнего возраста, потенциально вхожу в перечень лиц, подлежащих мобилизации в составе первой очереди. Проинформировал председателя Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселёва и секретаря регионального отделения партии #ЕдинаяРоссия, Губернатора Александра Авдеева о своей готовности принять участие в призыве по мобилизации", написал он в социальных сетях.