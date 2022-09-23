Депутат ЗС Владимирской области Роман Кавинов заявил, что готов мобилизоваться

Фото ЗС Владимирской области.

Заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Роман Кавинов опубликовал у себя в телеграм-канале "Кавинов. Точно" сообщение о том, что он готов принять участие в мобилизационных мероприятиях, проводимых сейчас по стране.

"Как младший офицер запаса, не достигший 50-летнего возраста, потенциально вхожу в перечень лиц, подлежащих мобилизации в составе первой очереди. Проинформировал председателя Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселёва и секретаря регионального отделения партии #ЕдинаяРоссия, Губернатора Александра Авдеева о своей готовности принять участие в призыве по мобилизации", написал он в социальных сетях.