Во Владимирской области подтверждено 538 новых случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки на территории региона подтверждено 538 новых заражений коронавирусом. На первом месте в суточной сводке Владимир, где заболело еще 193 человека. На втором месте Ковровский район с 65 новыми случаями. На третьей строчке в сводке оказался Гусь-Хрустальный район с 59 новыми заражениями.

В Александровском районе за сутки подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусом, в Муромском районе 33, в Кольчугинском районе 32, в Вязниковском районе 20, в Киржачском районе 18, в Юрьев-Польском районе 17, в Камешковском районе 16, в Радужном 14, в Петушинском районе 11, в Меленковском районе 10, в Судогодском районе восемь, в Суздальском районе четыре, в Селивановском районе два, в Собинском и Гороховецком районах по одному случаю.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 166710 случаев заражения коронавирусом.