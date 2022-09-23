Во Владимирской области ожидаются дождливые выходные

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 сентября во Владимирской области будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем составит от +10 до +15 градусов по Цельсию. Местами возможен небольшой дождь.

В течение субботы, 24 сентября, также ожидаются дожди как ночью, так и днем, причем в дневное время местами может быть сильный ветер. Ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, в то время как днем прогреется до отметок от +8 до +13 градусов.

В воскресенье, 25 сентября, будет облачно с прояснениями, продолжатся небольшие дожди. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, а температура воздуха составит ночью от +4 до +9, а днем от +7 до +12 градусов.