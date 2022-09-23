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Происшествия23 сентября 2022 6:47

В Ковровском районе один человек пострадал на пожаре в частном доме

Происшествие случилось около двух часов ночи 23 сентября в деревне Ручей
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.09 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о горящем жилом доме в деревне Ручей, по улице Заречная, 62.

На место ЧП выехали 14 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их прибытия внутри дома наблюдалось открытое пламя. Пожар был локализован и ликвидирован на площади 54 квадратных метра. К сожалению, в результате пострадал 50-летний мужчина, получивший ожоги конечностей. Ему оказана медицинская помощь.

В настоящее время по факту случившегося дознаватели МЧС проводят проверку, причина возгорания устанавливается.