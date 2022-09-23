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Происшествия23 сентября 2022 6:25

В Муроме с поезда «Москва — Челябинск» полицейские сняли дебошира

Мужчина мешал проезду других пассажиров и работе поездной бригады
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван ВИСЛОВ

Как сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте, в ЛОП на станции Муром поступило сообщение от начальника поезда «Москва — Челябинск», что к составу требуются сотрудники полиции.

Полицейские встретили поезд и выяснили, что их вызывали в вагон, в котором ехал 34-летний житель Татарстана.

Оказалось, что мужчина в пути принял спиртное и начал нецензурно браниться и мешать отдыху других пассажиров. При этом на замечания он не реагировал, так что начальник поезда по просьбам попутчиков принял решение о снятии данного гражданина с поезда.

Мужчину доставили в линейный отдел полиции, где составили на него сразу три протокола — за распитие спиртного в общественном месте, за появление в общественном месте в состоянии опьянения, а также за мелкое хулиганство. Дальнейшую дорогу до дома бывший пассажир поезда «Москва — Челябинск» теперь продолжит в другом поезде и за свой счет.