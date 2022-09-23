Владимирцам советуют сделать прививку от пневмококка

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За прошедшую неделю в больницы области обратились более 14 тысяч жителей с признаками респираторных инфекций, из них более 6,5 тысяч детей. Рост заболеваемости отмечается и среди школьников, и среди взрослого населения. В большинстве случаев возбудителем острых вирусных инфекций выступают риновирусы. Случаев гриппа во Владимирской области пока выявлено не было. В регионе в достаточном количестве есть вакцина как от гриппа и коронавируса, так и от пневмококка.

Главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Игорь Петряков напомнил, что пневмококк – это самая распространённая причина бактериальных инфекционных заболеваний, особенно в детском возрасте.

«Инфекция коварная, но от неё существует проверенная качественная вакцина – «Превенар-13». Она способна защитить от 13 подвидов пневмококка. Взрослому человеку достаточно однократно привиться, чтобы на всю жизнь получить иммунитет и защитить себя от тяжёлых заболеваний, грозящих летальным исходом», - подчеркнул Петряков.

Вакцинация от пневмококка входит в национальный календарь прививок, и поэтому дети от него прививается. Взрослым такую вакцину нужно обязательно сделать, если пациент имеет пневмонию в анамнезе, заболевания лёгких, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение или просто курит. Сейчас в регион поступило более 27 тысяч доз вакцины, ещё свыше 9 тысяч доз поступит в регион позднее.