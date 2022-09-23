Владимирское "Торпедо" впервые обыграло "Чертаново"

фото с официального сайта "Торпедо"

22 сентября владимирское "Торпедо" на выезде сыграло с "Чертаново".

Напомним, первый матч черно-белые проиграли. Но на этот раз "Торпедо" смогло преломить ход игры. На 19-й минуте счет открыл Виктор Чувилов. Таким образом, владимирское "Торпедо" одержало первую в своей истории победу над футбольным клубом "Чертаново".

- Была напряженная игра, мяч летал. Мы довольны результатом. Но качество игры всегда будет не устраивать: моментами неплохо, но за самоотдачу, дисциплину, взаимовыручку футболистам спасибо, - отметил Александр Горбачев, тренер "Торпедо".

Сейчас "Торпедо" занимает третью строчку турнирной таблицы. 26 сентября черно-белые дома сыграют с "Муромом".