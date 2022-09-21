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Происшествия21 сентября 2022 13:54

В Судогодском районе сошли с рельсов четыре грузовых вагона

Происшествие случилось на станции Нерудная
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, инцидент произошел 20 сентября около 22.00 во время выполнения маневровых работ на путях, эксплуатируемых компанией ООО «Граффит». Во время подачи вагонов-думпкаров со щебнем произошел сход четырех из них.

На место ЧП выезжал помощник Владимирского транспортного прокурора.

К счастью, вагоны не опрокинулись, никто из людей не пострадал. Так как пути были не общими, задержки поездов не последовало. В настоящее время прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.