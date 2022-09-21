В Судогодском районе сошли с рельсов четыре грузовых вагона

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, инцидент произошел 20 сентября около 22.00 во время выполнения маневровых работ на путях, эксплуатируемых компанией ООО «Граффит». Во время подачи вагонов-думпкаров со щебнем произошел сход четырех из них.

На место ЧП выезжал помощник Владимирского транспортного прокурора.

К счастью, вагоны не опрокинулись, никто из людей не пострадал. Так как пути были не общими, задержки поездов не последовало. В настоящее время прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.