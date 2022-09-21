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Происшествия21 сентября 2022 13:25

В Коврове на предприятии деревообработки работник лишился руки

В результате на его начальника было возбуждено уголовное дело
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях заместитель Ковровского городского прокурора утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело, возбужденное на руководителя деревообрабатывающего предприятия.

Ему инкриминируют нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, сотрудник предприятия был с нарушением требований охраны труда был допущен к работе на шипорезном станке — он не проходил инструктаж, а безопасность работ не была обеспечена. В результате мужчине отрезало руку на уровне средней трети предплечья.

Сам руководитель организации свою вину полностью признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.