В Коврове на предприятии деревообработки работник лишился руки

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях заместитель Ковровского городского прокурора утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело, возбужденное на руководителя деревообрабатывающего предприятия.

Ему инкриминируют нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, сотрудник предприятия был с нарушением требований охраны труда был допущен к работе на шипорезном станке — он не проходил инструктаж, а безопасность работ не была обеспечена. В результате мужчине отрезало руку на уровне средней трети предплечья.

Сам руководитель организации свою вину полностью признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.