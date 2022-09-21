Во Владимире 23 сентября определят поставщиков автобуса и троллейбуса

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, 21 сентября истек срок подачи заявок на участие в торгах по закупке общественного транспорта для нужд Владимира.

Ранее мэрия провела торги по закупке пяти троллейбусов марки «Авангард», на что направила 120 миллионов рублей.

В процессе торгов вышла экономия, поэтому удалось провести дополнительные торги на покупку еще одного троллейбуса стоимостью чуть более 22 миллионов рублей, а также автобуса среднего класса за 6,8 миллионов рублей. Именно эти торги и были завершены.

В итоге определились два конкурсанта на поставку троллейбуса — это поставщики из Вологды и из Уфы, а также один поставщик из Нижегородской области на автобус.

Сейчас конкурсная комиссия проверяет заявки на соответствие всем требованиям. Итоги торгов должны подвести 23 сентября.