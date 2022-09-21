В Гусь-Хрустальном районе в ходе рейда ГИБДД задержаны 9 пьяных водителей

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники Госавтоинспекции Гусь-Хрустального совместно с представителями дружины «Дорожный надзор» провели масштабный рейд на территории города и района.

В общей сложности было проверено более 350 автомобилей и мотоциклов, выявлено 120 нарушений правил дорожного движения.

В первую очередь, рейд был направлен на обнаружение нетрезвых водителей за рулем, и таковых задержали девять. При этом один из них от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Аналогичные рейды будут продолжены в других уголках региона.