В Суздале строили фельдшерско-акушерский пункт без нужных частей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского района провело проверку законности в сфере нацпроекта «Здравоохранение».

В ходе проверки было установлено, что 20 июня текущего года Суздальская районная больница заключила договор с ООО «Нано-Системы» на строительство модульного ФАПа в селе Суходол. Стоимость контракта составила 4,9 миллиона рублей.

Надзорное ведомство выяснило, что комплект поставленного ФАПа не соответствует условиям контракта: он состоял лишь из четырех блок-модулей, в то время как должен был состоять из шести. Также сами блок-модули имеют дефекты.

По результатам проверки подрядчику было внесено представление, которое сейчас находится на рассмотрении.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.