Житель Юрьев-Польского зарезал бывшего зятя

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Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Юрьев-Польского. Он обвиняется в убийстве.

В ходе следствия установлено, что в начале июля текущего года мужчине позвонила его падчерица и сообщила о том, что ее жизни угрожает бывший муж. Женщина направила аудиофайлы с угрозами, которые отчим прослушал. У обвиняемого возникло острое неприязненное отношение к бывшему зятю, он задумал убить его.

- Мужчина взял нож, с которым проследовал к месту жительства падчерицы и стал ожидать прибытия её экс-супруга. Около 23 часов 15 минут, когда последний прибыл к дому бывшей жены, между ним и женщиной произошел словесный конфликт. После чего обвиняемый проследовал за потерпевшим и нанес тому с силой 3 удара клинком ножа в переднюю и левую боковую поверхность грудной клетки. Пострадавший, опасаясь за свою жизнь, попытался убежать, но потерял равновесие и упал на землю. Обвиняемый нанес ему еще 1 удар клинком ножа в заднюю поверхность шеи, после чего с места совершения преступления скрылся, - сообщили в областной прокуратуре.

Мужчина умер в больнице от обильной кровопотери. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Юрьев-Польский районный суд. За совершённое преступление мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.