На трассе в Юрьев-Польском районе загорелся Камаз

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

21 сентября в 10.54 поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля по адресу: Юрьев-Польский район, автодорога Владимир – Юрьев-Польский, 47 км, у с. Федоровское. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений горела кабина автомобиля Камаз. Пожарные не допустили распространения огня и оперативно ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек личного состава.