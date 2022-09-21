Из дорожного фонда Владимирской области в 2022 году выдали 1,5 миллиарда рублей на муниципальные дороги

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В 2022 году из дорожного фонда Владимирской области 47 муниципальным образованиям предоставлена субсидия в размере 1,5 миллиардов рублей, сообщили в администрации 33 региона.

Стоит уточнить, что благодаря этому дорожные работы охватили или еще только охватят более 600 объектов. В 13 муниципальных образованиях работы закончены, в остальных - на завершающей стадии. К примеру, в Муроме были запланированы работы на 46 объектах. Выполнено - 70 процентов от запланированного объема. Также в Меленковском районе из 18 объектов уже готовы 16.