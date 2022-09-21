Эпидпорог по ОРВИ во Владимирской области превышен в два раза

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 14629 человек с признаками ОРВИ, среди них 6506 детей. Эпидемический порог превышен по совокупному населению на 116%, в возрастной группе 15 лет и старше на 219,7%, 7-14 лет – на 98,1%, 3-6 лет – на 18,4%.

Во Владимире зарегистрировано 5492 обращения в лечебные учреждения, среди них 2608 детей. За прошедшую неделю зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога по совокупному населению на 102,5%, в возрастной группе 15 лет и старше на 209,7%, 7-14 лет – на 20 %, 3-6 лет – на 18,3%; 0-2 года – на 17,9%.В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован во всех возрастных группах.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа на 37 неделе было проведено 322 исследования: среди положительных находок - вирусы не гриппозной этиологии (риновирусы).