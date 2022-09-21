В Юрьев-Польском поймали директора семи несуществующих московских фирм

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Прокуратура Юрьев-Польского района передала в суд дело в отношении ранее судимого местного жителя, которого обвиняют в "предоставлении документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице".

Если проще, то по версии следствия, мужчину назначали директором несуществующих фирм. В июне прошлого года он за деньги отдал неизвестному свой паспорт и СНИЛС. А дальше с помощью этих документов его сделали руководителем семи компаний.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершенном преступлении признал. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №2 города Юрьев-Польский для рассмотрения по существу. За подобное преступление ему может грозить либо штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 2 лет.