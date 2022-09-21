Во Владимирской области дополнительно построят ФАПы и отремонтируют поликлиники

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Уже в этом году будут дополнительно построены современные фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, капитально отремонтирован ряд поликлиник и ФАПов, поставлено новое медицинское оборудование.

В частности, в региональную программу вошла Муромская городская больница №3, которая имеет ряд структурных подразделений в районе. Уже в этом году начнутся капитальные ремонты ФАПов в селе Борисово и деревне Прудищи.

В Меленковском районе будут построены ФАПы в деревнях Адино и Кулаки вместо старых медпунктов, находящихся в аварийном состоянии. В посёлке Краснознаменский Камешковского района в этом году построят фельдшерско-акушерский пункт, который был запланирован в более поздний период. Капремонт также намечен в ФАПе села Фёдоровское Юрьев-Польского района.

Кроме того, пересмотрены планы в отношении фельдшерско-акушерского пункта в селе Ликино Судогодского района: вместо капремонта существующего здания будет построен новый современный медпункт. На станции Мстёра Вязниковского района и в деревне Сергеиха Камешковского района предусмотрены быстровозводимые модульные конструкции. Выделены дополнительные средства на ремонт поликлиник в посёлке Бавлены Кольчугинского района и микрорайоне Белая Речка города Кольчугино.

В рамках программы модернизации первичного звена расширен перечень медицинского оборудования для ФАПов, амбулаторий и поликлиник. Вместо 166 единиц изделий медицинского назначения будет дополнительно поставлено ещё 233 единиц техники. Таким образом, общий объём оснащения на этот год составит 399 единиц оборудования, на 357 из них контракты уже заключены. Среди крупного оборудования – аппараты УЗИ, ИВЛ, наркозные аппараты, рентгеновская техника и другие изделия медицинского назначения.