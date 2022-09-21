В "Палатах" можно увидеть редкие издания и вещи владимирских писателей

фото ВСМЗ

21 сентября в «Палатах» открывается выставка «Картина владимирской литературы». Выставка приурочена к 60-летию образования Владимирской областной организации писателей. Однако, охватывает она более широкий круг авторов, имеющих отношение к нашему региону. Многие из них были членами Союза писателей СССР, Союза писателей России и Союза российских писателей.

Вниманию посетителей музея представлены редкие издания и мемориальные вещи таких писателей, как Андреев, Ануфриева, Безыменский, Васильев, Виридарский, Вознесенский, Городиский, Дербенев, Ерофеев, Зорин, Лебедев, Марченко, Мусатов, Никитин, Нудельман, Солженицын, Солоухин, Полякова, Удалов (Митин), Фатьянов, Шульгин, Янковский.

Все представленные на выставке художественные произведения и большинство мемориальных предметов, рукописей и книг являются частью фондовых коллекций Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Многие из них были переданы в дар музею в последние годы, поэтому часть выставляется впервые.