В Коврове экс-главу города судят за халатность при выдаче земельных участков многодетным

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Прокуратура города Коврова передала в суд дело в отношении бывшего главы города Коврова Юрия Морозова. Его обвиняют в халатности при распределении земельных участков многодетным.

По версии следствия, администрация города Коврова в период с марта 2016 года по май 2020 года, а также с ноября 2020 по март 2021 года выдала в общую долевую собственность земельные участки 37 многодетным семьям. И все бы хорошо, но ни к одному из них не были подведены инженерные коммуникации (сети водоотведения, водо- и газоснабжения) и дороги.

По мнению прокуратуры именно действия бывшего главы города Коврова привели к данным нарушениям. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.