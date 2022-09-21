Во Владимирской области 21 сентября 2022 года коронавирусом заболел 521 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 сентября 2022 года лабораторно подтвержден 521 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 167 сл. в г.Владимире, 42 сл. в Муромском, 57 сл. в Ковровском, 21 сл. в Петушинском, 39 сл. в Кольчугинском, 25 сл. в Александровском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 56 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 7 сл. в Собинском, 17 сл. в г. Радужный, 21 сл. в Киржачском, 20 сл. в Камешковском, 13 сл. в Меленковском, 6 сл. в Вязниковском, 23 сл. в Суздальском, 5 сл. в Селивановском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 165646 случаев заболевания (45293 сл. в г. Владимире, 18157 сл. в Муромском, 19303 сл. в Ковровском, 6079 сл. в Петушинском, 8061 сл. в Кольчугинском, 10511 сл. в Александровском, 6917 сл. в Юрьев-Польском, 14431 сл. в Гусь-Хрустальном, 1682 сл. в Судогодском, 3485 сл. в Собинском, 1633 сл. в г. Радужный, 5427 сл. в Киржачском, 3609 сл. в Камешковском, 3089 сл. в Гороховецком, 4318 сл. в Меленковском, 5720 сл. в Вязниковском, 5740 сл. в Суздальском, 2191 сл. в Селивановском).