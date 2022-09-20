Во Владимирской области появятся еще три модельные библиотеки

фото с сайта Библиотеки Владимирского региона

Министерство культуры РФ опубликовало решение об объявлении победителей конкурсного отбора на предоставление в 2023 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек.

Победителями стали: Центральная библиотека МБУК «Юрьев-Польская централизованная библиотечная система», Пекшинская сельская библиотека и Аксеновская библиотека (Гусь-Хрустальный район).

Нужно отметить, что от Владимирской области было подано всего 3 заявки, и все они были поддержаны.

Центральная библиотека получит из федерального бюджета 10 миллионов рублей, а сельские библиотеки по 5 миллионов рублей на развитие материально-технической базы, создание современного библиотечного пространства.

Напомним, что во Владимирской области уже работают в качестве модельных 15 библиотек (три из них получили этот статус в этом году).