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Общество20 сентября 2022 14:31

Во Владимирской области появятся еще три модельные библиотеки

Сейчас в регионе создано 15 современных пространств
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта Библиотеки Владимирского региона

фото с сайта Библиотеки Владимирского региона

Министерство культуры РФ опубликовало решение об объявлении победителей конкурсного отбора на предоставление в 2023 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек.

Победителями стали: Центральная библиотека МБУК «Юрьев-Польская централизованная библиотечная система», Пекшинская сельская библиотека и Аксеновская библиотека (Гусь-Хрустальный район).

Нужно отметить, что от Владимирской области было подано всего 3 заявки, и все они были поддержаны.

Центральная библиотека получит из федерального бюджета 10 миллионов рублей, а сельские библиотеки по 5 миллионов рублей на развитие материально-технической базы, создание современного библиотечного пространства.

Напомним, что во Владимирской области уже работают в качестве модельных 15 библиотек (три из них получили этот статус в этом году).