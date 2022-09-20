Владимирской хоккейной команде выделят почти 3 миллиона рублей

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20 сентября в ледовом дворце «Владимир» губернатор встретился с юношеской хоккейной командой «Русичи».

Юношеская хоккейная команда была заново сформирована 5 августа этого года на базе Детской юношеской спортивной школы №8 города Владимира. Она стала преемником владимирской команды «Русичи 2006», ранее активно принимавшей участие во всероссийских турнирах.

И спустя всего полтора месяца «Русичи» стартовали в первенстве ЦФО Юниорской хоккейной лиги в Смоленске. Первая игра закончилась триумфальной победой владимирских хоккеистов, которые победили хозяев льда со счётом 12:1. Всего в турнире принимают участие 11 хоккейных команд, наших ребят ждут ещё 19 игр и дома, и на выезде. Победители турнира примут участие в хоккейном первенстве страны.

- Команда создана, есть тренерский штаб, определён начальник команды, первая игра проведена с отличным результатом. У хоккея во Владимире есть все перспективы развития и очень хотелось бы, чтобы юношеская команда выросла в студенческую, а та в свою очередь – во взрослую хоккейную команду, - подчеркнул Александр Авдеев.

Команде «Русичи» оказывается и финансовая господдержка. В частности, в 2022-2023 годах предусмотрены денежные средства в объёме 2,9 млн рублей. Кроме того, на закупку хоккейных клюшек и шайб для команды администрация области в 2022 году планирует выделить ещё 1,45 млн рублей.