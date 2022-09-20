Жители Владимирской области отмечены региональными наградами

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двух деятелей из Владимирской области отметили региональными наградами. Указ подписал губернатор Александр Авдеев. Награды присуждены за заслуги в профессиональной деятельности и многолетнюю плодотворную работу.

Галина Гогина (замдиректора Центра муниципальных услуг администрации города Юрьева-Польского) удостоена медали «За трудовые заслуги»;

Директор Детской художественной школы им.И.С. Куликова Василий Аношин и главный научный сотрудник сектора научно-информационной работы отдела фондов Муромского историко-художественного музея Ольга Сухова отмечены «Знаком великого князя Андрея Боголюбского».