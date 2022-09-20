Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 13:07

В Судогодском районе атаки поймали 34 бездомные собаки после вмешательства прокуратуры

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Владимирской области сообщает, что на личный прием к прокурору Владимирской области Владиславу Малкину обратились жители Судогодского района. Их замучили беспризорные собаки, которые натурально терроризировали местные домохозяйства. Дошло до того, что псы начали нападать на домашних птиц и животных.

Прокуратура выехала с проверкой, выяснила, что за отлов животных на территории области отвечает «Центр ветеринарии Владимирской области», который заключил контракты на выполнение указанных работ с подрядчиками. 8 сентября после подключения региональной природоохранной прокуратуры представители Центра ветеринарии выехали в Судогодский район, в ходе которого отловили 34 особи бездомных собак. Через пять дней еще трех собак с пятью щенками поймали в поселке Бег. Все отловленные животные временно помещены в приюты.

Для сравнения, с мая по сентябрь текущего года на территории района было отловлено всего 6 безнадзорных животных.