В Гусь-Хрустальном главу города Алексея Соколова оставили на своем посту

Фото администрации города Гусь-Хрустальный.

Днем 20 сентября в городе Гусь-Хрустальный на заседании местного Горсовета депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы оставить на посту главы города Алексея Соколова. Эту информацию подтвердили в официальном телеграм-канале администрации города Гусь-Хрустальный .

Пикантность истории состоит в том, что 13 декабря 2021 года тот же Горсовет принял решение отменить прямые выборы мэра, чтобы впредь назначать сити-менеджера по конкурсу. При этом незадолго до этого по данному вопросу прошли публичные слушания, и местные жители были категорически против отмены выборов.

Однако тогда большинство депутатов посчитало, что мнение ряда общественников важнее результата публичных слушаний. Против отмены прямых выборов мэра Гусь-Хрустального проголосовали лишь 4 человека, в том числе оппозиционный депутат Виктор Шохрин, в свое время бывший даже депутатом ЗС.