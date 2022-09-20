Во Владимирской области к 2024 году две трети мусора будет отправляться на переработку

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Вопрос мусоросортировки во Владимирской области стоит достаточно остро. Наверное, поэтому департамент природопользования и охраны окружающей среды решил напомнить о ходе строительства двух мусоросортировочных комплексов в 33 регионе – «Муром» и «Камешково-2». Запланированная мощность каждого – до 40 тысяч тонн ТКО в год.

«Раздельный сбор мусора в регионе позволит решить проблему незаконных свалок, значительно сократить объёмы вывозимых на полигоны отходов и выполнить показатели нацпроекта «Экология» в части обращения с ТКО. Так, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 60 процентов от общего количества мусора, а на его утилизацию – 36 процентов», – сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Строительство заводов ведут компании «ЭКО холдинг» и «Экологис». Делают они это за счёт внебюджетных средств. Мусоросортировочный комплекс «Муром» готов на 24 процента, завод «Камешково-2» – на 61 процент.