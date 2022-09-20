На переоснащение Суздальской районной больницы выделили 72 миллиона рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил выделение более полумиллиарда рублей на закупку нового оборудования для больниц во Владимирской и Калужской областях, сообщается на сайте кабмина.

"В первом случае из резервного фонда кабмина выделено 72 миллиона рублей. Они предназначены для Суздальской районной больницы. На эти средства до конца 2022 года будет приобретено 160 единиц различной медицинской техники, в том числе электрокардиограф, электроэнцефалограф, дефибриллятор, рентгеновский аппарат", - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что вопрос о выделении финансирования на переоснащение Суздальской районной больницы вошел в перечень поручений Мишустина по итогам рабочей поездки во Владимирскую область в июне.