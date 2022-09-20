Владимирские самбисты завоевали путевку на первенство России

фото ГБУ ВО "СШОР по самбо им. Е.В. Чичваркина"

В Рязани прошёл Всероссийский турнир по самбо среди юношей 2005-2007 годов рождения на призы спортивного клуба «Родной край».

За награды состязания боролось 132 юных спортсмена из 18 регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, а также Нижегородской, Пензенской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Рязанской, Тульской, Ярославской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края и республики Калмыкия.

Спортсмены ГБУ ВО «СШОР по самбо им. Е.В. Чичваркина» показали следующие результаты: Никита Яшухин занял 1 место, Никита Сорокин также выиграл "золото". На втором месте оказался Артем Евдокимов, на третьем - Андрей Катеров.

Спортсмены, занявшие 1-2 место, завоевали путевку на первенство России 2023.