Во Владимирскую область прибыли еще 44 беженца из Украины

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Во Владимирскую область сегодня ночью прибыли ещё 44 вынужденных переселенца из Украины, преимущественно из Харьковской области. В их числе — 19 мужчин, 16 женщин, 9 детей.

На вокзале людей встретили сотрудники МЧС, скорой помощи, социальные работники, волонтёры и направили их в пункты временного размещения.

Среди прибывших есть инвалиды, раненые — им будет оказана медпомощь. Также людям помогут с регистрацией, документами, питанием, работой и пенсионным обеспечением, сообщают в областной администрации.