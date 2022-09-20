Во Владимирской области обеспечат детей с диабетом системами мониторинга

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, благодаря вмешательству надзорного ведомства удалось разрешить проблему, возникшую с обеспечением маленьких пациентов с сахарным диабетом 1 типа специальных систем монитринга глюкозы в крови.

Эти системы следят за уровнем сахара в круглосуточном режиме, и требуются они по медицинским показаниям 370 детям региона. Родители малышей дважды в течение весны беседовали по этому поводу с областным прокурором Владиславом Малкиным.

В ходе проведенных прокуратурой проверок было установлено, что родители вынуждены покупать детям системы мониторинга за свой счет, так как льготное предоставление такого спецоборудования в регионе не было предусмотрено.

В результате прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд Владимира с иском к облздраву, потребовав от него организовать обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа соответствующими системами мониторинга глюкозы.

Суд на днях удовлетворил иск. В обеспечение исполнения решения суда в областном бюджете на период 2023-2024 годов выделено на эти цели почти 49 миллионов рублей.