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Общество20 сентября 2022 7:41

В Гусь-Хрустальном районе прокуроры обнаружили крупную нелегальную свалку

Разнообразный мусор складировался недалек от деревни Острова
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: прокуратура Владимирской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства и законодательства о пожарной безоспаности, надзорное ведомство Гусь-Хрустального района обнаружило крупную стихийную свалку вблизи леса у деревни Острова.

Здесь на площади более 400 квадратных метров складировались порубочные остатки, твердые бытовые, строительные, крупногабаритные и прочие отходы. Более того — свалка располагалась прямо у леса, так что возникший на ней пожар мог бы угрожать перекинуться на лесополосу.

В связи с этим прокуратура внесла администрации Гусь-Хрустального района представление, которое было рассмотрено. В результате нелегальная свалка полностью ликвидирована.